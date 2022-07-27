Дніпро передало українським бійцям та рятувальникам 30 розвідувальних безпілотників

Дрони для захисників також мають камери, що дозволяють бачити віддалені об’єкти. Вони є маневровими та стійкими до погодних умов.

Мер Дніпра Борис Філатов наголосив, що Штаб оборони Дніпра, мерія і благодійний фонд "ТАПС" передали вже чималу кількість матеріально-технічного устаткування для військових на фронт.

"Ми і надалі опікуватимемося питаннями обороноздатності нашого міста та всієї області. І ще раз закликаю всіх небайдужих приєднуватися до фонду "ТАПС". Будь-яка допомога буде корисною", - сказав Філатов.