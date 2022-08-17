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Днепр передал еще 46 разведывательных дронов украинским бойцам

Фото: Днепр передал еще 46 разведывательных дронов украинским бойцам (пресс-служба горсовета)
Автор: Александр Мороз

Городские власти Днепра передали очередную партию разведывательных беспилотников украинским бойцам. Их приобрели из местного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

В целом за более чем 5 месяцев полномасштабного вторжения России в Украину Днепр передал на фронт около пол тысячи легковушек и грузовиков.

Каждую неделю город передает десятки беспилотников, а также рации и другое нужное армейцам оснащение. В ближайшее время Днепр приобретет еще 800 радиостанций для военных.

"Мы и в дальнейшем будем помогать украинским военным. Спасибо всем нашим землякам, которые приобщаются к инициативам мэрии по поддержке ВСУ. И прошу продолжать это делать, а также донатить благотворительным фондам, которые покупают необходимое для защитников", - сказал городской голова Днепра Борис Филатов.

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Вооруженные силы УкраиныДнепрБорис Филатов