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Дніпро передав ще 46 розвідувальних дронів українським бійцям

Фото: Дніпро передав ще 46 розвідувальних дронів українським бійцям (прес-служба міськради)
Автор: Олександр Мороз

Міська влада Дніпра передала чергову партію розвідувальних безпілотників українським бійцям. Їх придбали з місцевого бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Загалом за понад 5 місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дніпро передав на фронт близько пів тисячі легковиків і вантажівок.

Щотижня місто передає десятки безпілотників, а також рації та інше потрібне армійцям оснащення. Найближчим часом Дніпро придбає ще 800 радіостанцій для військових.

"Ми і надалі допомагатимемо українським військовим. Дякую всім нашим землякам, які долучаються до ініціатив мерії з підтримки ЗСУ. І прошу продовжувати це робити, а також донатити благодійним фондам, які купують необхідне для захисників", - сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.

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Збройні сили УкраїниДніпроБорис Філатов