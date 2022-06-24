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Днепр и Каменское сокращают комендантский час: сколько будет длиться

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Днепр, Каменское, Пятница 24 июня 2022 18:14
Днепр и Каменское сокращают комендантский час: сколько будет длиться Фото: начальник Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко (t me dnipropetrovskaODA)
Автор: Юлия Бойко

С 25 июня сокращается действие комендантского часа в Днепре и Каменском (Днепропетровская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

По его словам, ранее комендантский час действовал с 23:00 до 05:00, но уже с завтрашнего дня - с 00:00 до 05:00

"Во всех остальных (городах, - ред.) - без изменений. Комендантский час по-прежнему действует с 23:00 до 05:00. В это время находиться на улице запрещено", - добавил Резниченко.

Напомним, ранее командующий группировки сил и средств обороны Киева Александр Павлюк заявил, что в столице не будут отменять комендантский час в интересах Вооруженных сил и безопасности людей.

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Днепр Каменское Комендантский час
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