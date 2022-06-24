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Дніпро і Кам'янське скорочують комендантську годину: скільки триватиме

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Дніпро, Кам'янське, П'ятниця 24 червня 2022 18:14
Дніпро і Кам'янське скорочують комендантську годину: скільки триватиме Фото: начальник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко (t me dnipropetrovskaoda)
Автор: Юлія Бойко

З 25 червня скорочується дія комендантської години в Дніпрі та Кам'янському (Дніпропетровська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

За його словами, раніше комендантська година діяла з 23:00 до 05:00, але вже з завтрашнього дня - з 00:00 до 05:00

"У всіх інших (містах, - ред.) - без змін. Комендантська година як і раніше діє з 23:00 до 05:00. В цей час перебувати на вулиці заборонено", - додав Резніченко.

Нагадаємо, раніше командувач угруповання сил і засобів оборони Києва Олександр Павлюк заявив, що у столиці не скасовуватимуть комендантську годину в інтересах Збройних сил та безпеки людей.

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