Днем потеплеет, но ночи еще холодные: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 2 апреля улучшится, но ночи еще будут холодные. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях температура воздуха днем составит +9+12, а ночью -1-4. На севере страны так же днем и ночью. В центральных областях днем +10+13, а ночью -1-3. Отмечается, что во всех областях сухо и переменная облачность.

На востоке страны температура воздуха днем составит +10+12, а ночью -2-4. В южных областях днем +11+13, а ночью -1-3.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Днем +10+12, а ночью -1-3.

Напомним, погода в Украине в апреле обещает быть не такой теплой, как прогнозировали синоптики ранее. Заморозки могут быть даже в середине месяца, а весеннее тепло придет разве что до конца апреля.