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ДМЗ изменит режим работы в связи с модернизацией производства

Новости » Экономика    29.09.2019 - 09:32
ДМЗ изменит режим работы в связи с модернизацией производства
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Часть основных цехов остановят

Днепровский металлургический завод (ДМЗ) с 5 октября 2019 года изменит режим работы в связи с модернизацией производства. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе предприятия.

В частности, часть основных цехов остановят в связи с проведением масштабных работ по модернизации производства.

Как сообщалось ранее, инвестиционная программа DCH по развитию ГМК-дивизиона DCH Steel (ДМЗ и рудника "Сухая Балка" в Кривом Роге) предусматривает капиталовложения в размере 300 млн долларов в течение ближайших 5 лет.

Реализации соответствующих проектов будет предшествовать масштабная исследовательская и ремонтная работа, предполагающая остановку части цехов ДМЗ. Период времени для ее проведения выбран, в том числе, с учетом низкой текущей конъюнктуры рынков сбыта продукции завода.

"На Днепровском металлургическом заводе запланирован ряд крупных инвестиционных проектов. Мы капитально ремонтируем и модернизируем производство для стабильной работы оборудования и снижения нагрузки на окружающую среду", – подчеркнул генеральный директор DCH Steel и ДМЗ Виталий Баш.

Нынешний режим работы ДМЗ предполагает остановку части основных цехов.

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