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ДМЗ змінить режим роботи у зв'язку з модернізацією виробництва

Новини » Економіка    29.09.2019 - 09:32
ДМЗ змінить режим роботи у зв'язку з модернізацією виробництва
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Частину основних цехів зупинять

Дніпровський металургійний завод (ДМЗ) з 5 жовтня 2019 року змінить режим роботи у зв'язку з модернізацією виробництва. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі підприємства.

Зокрема, частина основних цехів зупинять у зв'язку з проведенням масштабних робіт з модернізації виробництва.

Як повідомлялося раніше, інвестиційна програма DCH з розвитку ГМК-дивізіону DCH Steel (ДМЗ і рудника "Суха Балка" в Кривому Розі) передбачає капіталовкладення в розмірі 300 млн доларів протягом найближчих 5 років.

Реалізації відповідних проектів буде передувати масштабна дослідницька і ремонтна робота, яка передбачає зупинку частини цехів ДМЗ. Період часу для її проведення обрано, у тому числі, з урахуванням низької поточної кон'юнктури ринків збуту продукції заводу.

"На Дніпровському металургійному заводі заплановано ряд великих інвестиційних проектів. Ми капітально ремонтуємо і модернізуємо виробництво для стабільної роботи обладнання і зниження навантаження на навколишнє середовище", – підкреслив генеральний директор DCH Steel і ДМЗ Віталій Баш.

Нинішній режим роботи ДМЗ передбачає зупинку частини основних цехів.

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