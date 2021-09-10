ДМС выявила 22 нарушителей среди хасидов-паломников, некоторым запретили въезд в Украину
Фото: ГМС обнаружила 22 нарушителей среди хасидов-паломников (Виталий Носач, РБК-Украина)
С 1 августа по 7 сентября, работники Государственной миграционной службы выявили 22 нарушителей миграционного законодательства среди паломников-хасидов, которые прибыли в Умань, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана. Некоторым из них запретили въезжать в Украину в течение трех последующих лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДМС.
"В целом с 1 августа по 7 сентября сотрудниками Миграционной службы в Черкасской области совместно с сотрудниками Нацполіції области в г. Умань были обнаружены 22 нарушители миграционного законодательства среди паломников-хасидов", - сообщает пресс-служба.
Всего было составлено:
- 16 административных протоколов по ст. 203 КУпАП (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины);
- 1 протокол по ст. 204 КУпАП (Нарушение порядка трудоустройства, принятия на обучение, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов).
Отдельно:
- 11 паломников вернулись обратно в страну происхождения или в третью страну;
- 1 паломник-хасид был выдворен с территории Украины;
- 2 паломникам-хасидам запрещено въезжать в Украину сроком на 3 года и на 5 лет соответственно.