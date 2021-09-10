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ДМС виявила 22 порушників серед хасидів-паломників, деяким заборонили в'їзд в Україну

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Умань, П'ятниця 10 вересня 2021 15:35
ДМС виявила 22 порушників серед хасидів-паломників, деяким заборонили в'їзд в Україну Фото: ДМС виявила 22 порушників серед хасидів-паломників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З 1 серпня по 7 вересня, працівники Державної міграційної служби виявили 22 порушників міграційного законодавства серед паломників-хасидів, які прибули до Умані, аби відсвяткувати Рош ха-Шана. Деяким з ним заборонили в'їжджати до України протягом трьох наступних років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДМС.

"Загалом з 1 серпня до 7 вересня працівниками Міграційної служби Черкаської області спільно зі співробітниками Нацполіції області в м. Умань були виявлені 22 порушники міграційного законодавства серед паломників-хасидів", - повідомляє пресслужба.

Загалом було складено:

  • 16 адміністративних протоколів за ст. 203 КУпАП (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні й транзитного проїзду через територію України);
  • 1 протокол за ст. 204 КУпАП (Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів).

Зокрема:

  • 11 прочан були повернути назад до країни походження або третьої країни;
  • 1 паломника-хасида було видворено з території України;
  • 2 паломникам-хасидам заборонено в’їжджати до України строком на 3 роки й на 5 років відповідно.
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Умань
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