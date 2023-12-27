Дмитро Рукін, Victo Postanova SL про незаконні методи роботи 4bill та майбутнє України у сфері онлайн-фінансів

Директор Victo Postanova SL Дмитро Рукін розповів в інтерв'ю РБК-Україна про фінтех-продукти для онлайн-бізнесу, майбутнє онлайн-платежів, а також скандал навколо діяльності платіжних систем SettlePay і 4Bill.

– Як ви потрапили до фінансової сфери? Чому вирішили розвивати сферу фінтех-продуктів для онлайн-бізнесу?

– Я розпочав свою професійну діяльність у сфері фінансів з 20 років. Працював в одному з найбільших комерційних банків України. Здебільшого – з фізичними особами. Пам'ятаю, як наша команда одна з перших на українському ринку впроваджувала таку опцію, як реструктуризація кредитного портфеля.

З 2012 року я працював у Києві, в комерційному банку з іноземним капіталом, займався реструктуризацією корпоративних клієнтів малого та середнього бізнесу.

З 2013 до 2017 року був консультантом у приватній компанії, яка надавала послуги з реструктуризації кредитних портфелів для ТОП-5 банків України. У 2018 році познайомився зі світом фінансових технологій. Напрацьований на той час досвід дозволив мені швидко освоїти технічні протоколи взаємодії, створення фінтех-продуктів для онлайн-бізнесу.

У 2019 році я обійняв посаду комерційного директора у компанії Діджитал Фінанс Україна, де будував відділ продажу.

У 2022 році ухвалив рішення створити власний, український унікальний продукт, на міжнародному фінансовому ринку. Так і з'явилася компанія Victo Postanova SL, де сьогодні я директор.

– Чим займається Victo Postanova SL?

– Ми займаємося розробкою, просуванням, обслуговуванням та інтеграцією програмного забезпечення для онлайн-бізнесу.

– Що вас досі пов'язує з "Діджитал фінанс"?

– Юридично з 15 червня 2023 року я звільнився. Але тут потрібно зробити ремарку про те, що до 1 грудня цього року я продовжував консультувати процес запуску сайту BetterBrо на нові ринки. Вважав своїм обов'язком завершити розпочату роботу.

Раніше, з 2019 по 2023 рік, я дійсно працював у 4bill, де-юре в "Діджитал фінанс Україна", на позиції комерційного директора. Моє завдання полягало в пошуку онлайн-бізнесу та передачі його в комплаєнс у технічний та фінансовий відділи для закриття угоди з обслуговування онлайн-платежів.

Через кілька років я став головним консультантом щодо виходу на нові ринки сайту BetterBrо, безпосередньо пов'язаного з 4bill. При цьому не мав доступу до рахунків, банків, будь-яких офшорних та афілійованих компаній.

– Фактично ви попрацювали у 4bill 4 роки. Чому пішли з компанії?

– Через діяльність її власників – Ігоря Бокія та Андрія Савченка. Я дізнався про схеми їхніх фінансових махінацій та розкрадання. При цьому вони вводили в оману не лише співробітників компанії, а і її клієнтів. Я не поділяв цю позицію і не хотів мати нічого спільного зі злочинними схемами 4bill, тому вирішив звільнитися.

– Наскільки відомо, то після цього кроку з'явилася низка публікацій зі звинуваченнями у ваш бік, пов'язаними з роботою у філії 4bill. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію?

– Коли я дізнався про те, що компанія, а саме її директор Ігор Бокій та власник бізнесу Андрій Савченко, відмивали гроші в особливо великих розмірах в Україні, моїм наступним кроком було повідомити їх про припинення співпраці. Команда з якою я працював, також вирішила залишити 4bill, він же BetterBro, він же SettlePay та Worldsec.

Також хочу зазначити, що всім співробітникам було надано вибір. Але ніхто з них не вирішив залишитися в команді 4bill. А після особистої зустрічі з Андрієм Савченком, у мій бік посипалися погрози. Казали, що відповідальність за злочинні діяння Бокія та Савченка вони повісять на мене. Тим самим зіпсують репутацію, створюючи фейкові новини. Що, власне, ми й бачимо вже протягом кількох тижнів.

– Чому ваше звільнення викликало таку бурхливу реакцію колишніх роботодавців?

– По-перше, мені відомі факти про фінансові махінації Бокія і Савченка. По-друге, зі мною звільнилася практично вся команда, з якою я працював. По-третє, за нами пішла частина клієнтів. Вплинуло і те, що я маю намір продовжувати будувати та розвивати свій бізнес у Victo Postanova SL, а це, самі розумієте, прямий конкурент бренду 4bill.

– Чому ви називаєте 4bill брендом? Хіба це не компанія, до складу якої входить ціла низка філій?

– Ні. 4bill – це звичайний софт, якого практично немає, тобто він ніде не зареєстрований. Інформація про платників зберігається на серверах, підконтрольних Савченку та Бокію. Ці люди використовують її в корисливих цілях – просувають один із сумнівних щодо надійності гаманців SettlePay Wallet.

Один із способів просування – спам-розсилка на мобільні телефони та електронну пошту клієнтів, які є у базі даних 4bill. Я хочу ще раз підкреслити, що сьогодні 4bill – це лише сайт. У 4bill, як платформи платіжної системи, забрали ліцензію на провадження діяльності, тому вона не має жодного юридичного права оперувати на ринку України.

Ігор Бокій – гендиректор ТОВ "ФК "САН-РАЙЗ ФІНАНС", директор System Pay Europe, UAB (306175251 Литва). Він контролює групу сайтів та супутніх їм компаній: 4bill.io, settlepay.net, wallet.settlepay.net, betterbro.com, worldsecpay.com, checkoutfx.com та інші.

Андрій Савченко – реальний бенефіціар, який вміло використовував фіктивні юридичні та фізичні особи, щоб уникнути відповідальності. Він той, хто отримував прибуток від усіх схем, проведених через підставні компанії та платіжні шлюзи за останні 5 років.

– Чи відомі вам конкретні факти незаконних дій Ігоря Бокія та Андрія Савченка? Якщо так, то які?

– Відомі, тому я і став суб'єктом інформаційного нападу. Наприклад, згідно з внутрішньою звітністю компанії 4bill, її щомісячний обіг коштів із нелегальних онлайн-казино становив у середньому 6-8 млрд грн. Компанія активно працювала у цьому напрямі 5 років. За вказаний період приблизний обіг лише за тіньовим еквайрингом становив понад 400 млрд грн. З них не було сплачено жодної копійки податків до бюджету України.

Отримані гроші Савченко та Бокій не виводили до підконтрольних їм компаній, а робили виплати під виглядом заробітних плат на платіжні картки українців. При цьому вони забирали у великих та малих підприємців готівку чи криптовалюту. Потім кошти виводилися на офшорні рахунки за межі України.

Своїми махінаціями Савченко та Бокій ввели в оману українські банки, тож у них відібрали ліцензії. Перелічені факти підтверджуються платіжними терміналами, документами, фіктивними сайтами, про які ми вже говорили, чатами, розмовами. Тому уникнути відповідальності шахраям не вдасться.

– Чи збираєтесь ви звертатися до правоохоронних органів із відомими вам злочинними фактами на Ігоря Бокія та Андрія Савченка?

– Так. Хочу звернути увагу правоохоронних органів на те, що Андрій Савченко та Ігор Бокій, використовуючи підставні компанії та сайти, купували послуги онлайн-еквайрингу в українських банків за 2,2%. Потім вони перепродавали їх за 5% нелегальним онлайн-казино та форекс. Послуга виплати на карти була доступна 4bill за 0,6%.

За компанією 4bill стояли 150 співробітників, які так само, як і я, були обдурені реальними злочинцями Савченком і Бокієм.

Зараз же 4bill є зв'язкою неіснуючих юридичних осіб з фіктивними директорами і частиною співробітників, що залишилися від вже колишньої компанії. Від них приховується правда про незаконну діяльність 4bill.

– Яку мету зараз маєте? Куди ви збираєтесь рухатись далі у своїй професійній діяльності?

– Моя мета – в рамках правового поля будувати власний бізнес на міжнародних ринках та в Україні.

Наш підхід є поєднанням гнучкості та передових фінтех-розробок з прозорістю, стабільністю та надійністю традиційної банківської справи. У нас далекосяжні плани щодо розширення своєї діяльності. Україна сьогодні – один із світових лідерів у сфері онлайн-фінансів.

Для нас і наших клієнтів важливо зберегти імідж легітимної компанії, репутація якої не буде заплямована необґрунтованими звинуваченнями та брехливими замовними інфо-кампаніями. Для цього ми згодні всіляко співпрацювати з правоохоронними органами щодо злочинних дій Бокія-Савченка.