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Дмитро Рукін, Victo Postanova SL про незаконні методи роботи 4bill та майбутнє України у сфері онлайн-фінансів

Дмитро Рукін, Victo Postanova SL (фото: facebook com)
Автор: Олександр Хищенко

Директор Victo Postanova SL Дмитро Рукін розповів в інтерв'ю РБК-Україна про фінтех-продукти для онлайн-бізнесу, майбутнє онлайн-платежів, а також скандал навколо діяльності платіжних систем SettlePay і 4Bill.

Як ви потрапили до фінансової сфери? Чому вирішили розвивати сферу фінтех-продуктів для онлайн-бізнесу?

– Я розпочав свою професійну діяльність у сфері фінансів з 20 років. Працював в одному з найбільших комерційних банків України. Здебільшого – з фізичними особами. Пам'ятаю, як наша команда одна з перших на українському ринку впроваджувала таку опцію, як реструктуризація кредитного портфеля.

З 2012 року я працював у Києві, в комерційному банку з іноземним капіталом, займався реструктуризацією корпоративних клієнтів малого та середнього бізнесу.

З 2013 до 2017 року був консультантом у приватній компанії, яка надавала послуги з реструктуризації кредитних портфелів для ТОП-5 банків України. У 2018 році познайомився зі світом фінансових технологій. Напрацьований на той час досвід дозволив мені швидко освоїти технічні протоколи взаємодії, створення фінтех-продуктів для онлайн-бізнесу.

У 2019 році я обійняв посаду комерційного директора у компанії Діджитал Фінанс Україна, де будував відділ продажу.

У 2022 році ухвалив рішення створити власний, український унікальний продукт, на міжнародному фінансовому ринку. Так і з'явилася компанія Victo Postanova SL, де сьогодні я директор.

– Чим займається Victo Postanova SL?

– Ми займаємося розробкою, просуванням, обслуговуванням та інтеграцією програмного забезпечення для онлайн-бізнесу.

Що вас досі пов'язує з "Діджитал фінанс"?

– Юридично з 15 червня 2023 року я звільнився. Але тут потрібно зробити ремарку про те, що до 1 грудня цього року я продовжував консультувати процес запуску сайту BetterBrо на нові ринки. Вважав своїм обов'язком завершити розпочату роботу.

Раніше, з 2019 по 2023 рік, я дійсно працював у 4bill, де-юре в "Діджитал фінанс Україна", на позиції комерційного директора. Моє завдання полягало в пошуку онлайн-бізнесу та передачі його в комплаєнс у технічний та фінансовий відділи для закриття угоди з обслуговування онлайн-платежів.

Через кілька років я став головним консультантом щодо виходу на нові ринки сайту BetterBrо, безпосередньо пов'язаного з 4bill. При цьому не мав доступу до рахунків, банків, будь-яких офшорних та афілійованих компаній.

Фактично ви попрацювали у 4bill 4 роки. Чому пішли з компанії?

– Через діяльність її власників – Ігоря Бокія та Андрія Савченка. Я дізнався про схеми їхніх фінансових махінацій та розкрадання. При цьому вони вводили в оману не лише співробітників компанії, а і її клієнтів. Я не поділяв цю позицію і не хотів мати нічого спільного зі злочинними схемами 4bill, тому вирішив звільнитися.

Наскільки відомо, то після цього кроку з'явилася низка публікацій зі звинуваченнями у ваш бік, пов'язаними з роботою у філії 4bill. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію?

– Коли я дізнався про те, що компанія, а саме її директор Ігор Бокій та власник бізнесу Андрій Савченко, відмивали гроші в особливо великих розмірах в Україні, моїм наступним кроком було повідомити їх про припинення співпраці. Команда з якою я працював, також вирішила залишити 4bill, він же BetterBro, він же SettlePay та Worldsec.

Також хочу зазначити, що всім співробітникам було надано вибір. Але ніхто з них не вирішив залишитися в команді 4bill. А після особистої зустрічі з Андрієм Савченком, у мій бік посипалися погрози. Казали, що відповідальність за злочинні діяння Бокія та Савченка вони повісять на мене. Тим самим зіпсують репутацію, створюючи фейкові новини. Що, власне, ми й бачимо вже протягом кількох тижнів.

Чому ваше звільнення викликало таку бурхливу реакцію колишніх роботодавців?

– По-перше, мені відомі факти про фінансові махінації Бокія і Савченка. По-друге, зі мною звільнилася практично вся команда, з якою я працював. По-третє, за нами пішла частина клієнтів. Вплинуло і те, що я маю намір продовжувати будувати та розвивати свій бізнес у Victo Postanova SL, а це, самі розумієте, прямий конкурент бренду 4bill.

Чому ви називаєте 4bill брендом? Хіба це не компанія, до складу якої входить ціла низка філій?

– Ні. 4bill – це звичайний софт, якого практично немає, тобто він ніде не зареєстрований. Інформація про платників зберігається на серверах, підконтрольних Савченку та Бокію. Ці люди використовують її в корисливих цілях – просувають один із сумнівних щодо надійності гаманців SettlePay Wallet.

Один із способів просування – спам-розсилка на мобільні телефони та електронну пошту клієнтів, які є у базі даних 4bill. Я хочу ще раз підкреслити, що сьогодні 4bill – це лише сайт. У 4bill, як платформи платіжної системи, забрали ліцензію на провадження діяльності, тому вона не має жодного юридичного права оперувати на ринку України.

Ігор Бокій – гендиректор ТОВ "ФК "САН-РАЙЗ ФІНАНС", директор System Pay Europe, UAB (306175251 Литва). Він контролює групу сайтів та супутніх їм компаній: 4bill.io, settlepay.net, wallet.settlepay.net, betterbro.com, worldsecpay.com, checkoutfx.com та інші.

Андрій Савченко – реальний бенефіціар, який вміло використовував фіктивні юридичні та фізичні особи, щоб уникнути відповідальності. Він той, хто отримував прибуток від усіх схем, проведених через підставні компанії та платіжні шлюзи за останні 5 років.

Чи відомі вам конкретні факти незаконних дій Ігоря Бокія та Андрія Савченка? Якщо так, то які?

– Відомі, тому я і став суб'єктом інформаційного нападу. Наприклад, згідно з внутрішньою звітністю компанії 4bill, її щомісячний обіг коштів із нелегальних онлайн-казино становив у середньому 6-8 млрд грн. Компанія активно працювала у цьому напрямі 5 років. За вказаний період приблизний обіг лише за тіньовим еквайрингом становив понад 400 млрд грн. З них не було сплачено жодної копійки податків до бюджету України.

Отримані гроші Савченко та Бокій не виводили до підконтрольних їм компаній, а робили виплати під виглядом заробітних плат на платіжні картки українців. При цьому вони забирали у великих та малих підприємців готівку чи криптовалюту. Потім кошти виводилися на офшорні рахунки за межі України.

Своїми махінаціями Савченко та Бокій ввели в оману українські банки, тож у них відібрали ліцензії. Перелічені факти підтверджуються платіжними терміналами, документами, фіктивними сайтами, про які ми вже говорили, чатами, розмовами. Тому уникнути відповідальності шахраям не вдасться.

Чи збираєтесь ви звертатися до правоохоронних органів із відомими вам злочинними фактами на Ігоря Бокія та Андрія Савченка?

– Так. Хочу звернути увагу правоохоронних органів на те, що Андрій Савченко та Ігор Бокій, використовуючи підставні компанії та сайти, купували послуги онлайн-еквайрингу в українських банків за 2,2%. Потім вони перепродавали їх за 5% нелегальним онлайн-казино та форекс. Послуга виплати на карти була доступна 4bill за 0,6%.

За компанією 4bill стояли 150 співробітників, які так само, як і я, були обдурені реальними злочинцями Савченком і Бокієм.

Зараз же 4bill є зв'язкою неіснуючих юридичних осіб з фіктивними директорами і частиною співробітників, що залишилися від вже колишньої компанії. Від них приховується правда про незаконну діяльність 4bill.

Яку мету зараз маєте? Куди ви збираєтесь рухатись далі у своїй професійній діяльності?

– Моя мета – в рамках правового поля будувати власний бізнес на міжнародних ринках та в Україні.

Наш підхід є поєднанням гнучкості та передових фінтех-розробок з прозорістю, стабільністю та надійністю традиційної банківської справи. У нас далекосяжні плани щодо розширення своєї діяльності. Україна сьогодні – один із світових лідерів у сфері онлайн-фінансів.

Для нас і наших клієнтів важливо зберегти імідж легітимної компанії, репутація якої не буде заплямована необґрунтованими звинуваченнями та брехливими замовними інфо-кампаніями. Для цього ми згодні всіляко співпрацювати з правоохоронними органами щодо злочинних дій Бокія-Савченка.

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