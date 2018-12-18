Дмитрий Ротарь — отзывы о лидере команды профессионалов ЦБТ-Черновцы

На сегодняшний день Центр Биржевых Технологий в городе Черновцы — безоговорочный лидер по предоставлению консалтинговых услуг и единственная компания в регионе, которая дает возможность развивать успешный бизнес в сфере финансовых рынков. ЦБТ-Черновцы постоянно развивается, совершенствует принципы своей деятельности и достигает новых уровней бизнес-активности. Возглавляет компанию молодой, перспективный и грамотный руководитель Дмитрий Ротарь. Отзывы клиентов, характеризующие его как специалиста и настоящего лидера команды, подтверждаются реальностью. Он – профессионал своего дела, который стремится утвердить новые направления финансовой деятельности украинских граждан.

Дмитрий Ротарь — финансист с опытом и настоящий пример для коллег

Как говорил известный бизнес-тренер современности Франц Хесселбайн, лидерство начинается с личных качеств лидера. Так, лидер – это человек, который умеет влиять на мнения, отношения и оценки других людей. Он – внимательный к деталям, ответственный и дисциплинированный, объективный и в меру оригинальный. В любую секунду он может повести за собой единомышленников и стать примером для подражания. Дмитрий Ротарь, отзывы команды ЦБТ-Черновцы свидетельствуют, и является таким лидером, способным идти в ногу со временем и следовать современные принципы развития собственного дела.

За плечами амбициозного руководителя многолетний опыт работы на финансовых рынках. Имея экономическое образование и необходимый багаж финансовых знаний, он способен закладывать фундамент для реализации собственных креативных идей и создания новой философии успешного ведения бизнеса. Дмитрий Ротарь – умен, талантлив и образован, отличается трудолюбием, постоянно самосовершенствуется и уверенно шагает к своей цели развивая офис компании и достигая новых финансовых высот.

VIP-статус — преимущества партнерства с ЦБТ-Черновцы

В компании ЦБТ-Черновцы Дмитрий Ротарь занимается предоставлением профессиональных консультаций клиентам по заработку на международных финансовых рынках, проводит групповое и индивидуальное обучение, а также ведет семинары, лекции, тренинги и мастер-классы. В своей работе он постоянно внедряет новые методики, а также улучшает качество предоставляемых услуг компании. Специализируется Дмитрий Ротар на инвестиционном бизнес-планировании и подборе клиентам соответствующих доходных проектов на финансовых рынках. Благодаря его работе, многие из них уже достиг значительного успеха, воспользовавшись топ-продуктом компании ЦБТ-VIP, что дает возможность получить VIP-статус.

Клиенты такого уровня получают значительно больше прибыли (на 30% больше от обычных клиентов) и имеют возможность пользоваться разнообразными дополнительными услугами ЦБТ-Черновцы. Они получают особые привилегии и фактически становятся партнерами компании. Разработанная для них уникальная модель обслуживания премиум-аккаунтов предусматривает компенсацию части спреда брокера и комиссий банков, 24% годовых по накопительной программе лояльности, а также возможность прохождения бесплатного индивидуального обучения. Кроме того, они имеют персонального консультанта по инвестициям, а Дмитрий Ротарь, отзывы об этом красноречиво свидетельствуют — идеальная в этом плане кандидатура.

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