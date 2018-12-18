Дмитро Ротар — відгуки про лідера команди професіоналів ЦБТ-Чернівці

На сьогоднішній день Центр Біржових Технологій в місті Чернівці – беззаперечний лідер з надання консалтингових послуг і єдина компанія в регіоні, яка дає можливість розвивати успішний бізнес в сфері фінансових ринків. ЦБТ-Чернівці постійно розвивається, вдосконалює принципи своєї діяльності і досягає нових рівнів бізнес-активності. Очолює компанію молодий, перспективний і грамотний керівник Дмитро Ротар. Відгуки клієнтів, що характеризують його, як фахівця і справжнього лідера команди, підтверджуються реальністю. Він – професіонал своєї справи, який прагне затвердити нові напрямки фінансової діяльності українських громадян.

Дмитро Ротар — фінансист з досвідом та справжній приклад для колег

Як казав відомий бізнес-тренер сучасності Франц Хесселбайн, лідерство починається з особистих якостей лідера. Так, лідер – це людина, яка вміє впливати на думки, ставлення та оцінки інших людей. Він – уважний до деталей, відповідальний і дисциплінований, об’єктивний і в міру оригінальний. У будь-яку секунду він може повести за собою однодумців і стати прикладом для наслідування. Дмитро Ротар, відгуки команди ЦБТ-Чернівці свідчать, і є таким лідером, здатним йти в ногу з часом і наслідувати сучасні принципи розвитку власної справи.

За плечима амбітного керівника багаторічний досвід роботи на фінансових ринках. Маючи економічну освіту та необхідний багаж фінансових знань, він здатний закладати фундамент для реалізації власних креативних ідей та творення нової філософії успішного ведення бізнесу. Дмитро Ротар – розумна, талановита і освічена особистість, яка відзначається працьовитістю, постійно самовдосконалюється і впевнено крокує до своєї мети розвиваючи офіс компанії та досягаючи нових фінансових висот.

VIP-статус — переваги партнерства з ЦБТ-Чернівці

В компанії ЦБТ-Чернівці Дмитро Ротар займається наданням професійних консультацій клієнтам щодо заробітку на міжнародних фінансових ринках, проводить групове та індивідуальне навчання, а також веде семінари, лекції, тренінги та майстер-класи. У своїй роботі він постійно впроваджує нові методики, а також покращує якість наданих послуг компанії. Спеціалізується Дмитро Ротар на інвестиційному бізнес-плануванні та підборі клієнтам відповідних прибуткових проектів на фінансових ринках. Завдяки його роботі багато хто з них уже досяг значного успіху, скориставшись топ-продуктом компанії ЦБТ-VIP, що дає змогу отримати VIP-статус.

Клієнти такого рівня отримують значно більші прибутки (на 30% більше від звичайних клієнтів) і мають можливість користуватися різноманітними додатковими послугами ЦБТ-Чернівці. Вони здобувають особливі привілеї і фактично стають партнерами компанії. Розроблена для них унікальна модель обслуговування преміум-акаунтів передбачає компенсацію частини спреду брокера та комісій банків, 24% річних за накопичувальною програмою лояльності, а також можливість проходження безкоштовного індивідуального навчання. Крім того, вони мають персонального консультанта з інвестицій, а Дмитро Ротар, відгуки про це красномовно свідчать — ідеальна в цьому плані кандидатура.

Тож, якщо ви також прагнете стати успішними і мрієте досягти фінансової стабільності, звертайтеся до Центру Біржових Технологій в місті Чернівці, де компетентний і креативний керівник Дмитро Ротар разом зі своєю молодою командою допоможе вам здобути впевненість у завтрашньому дні.

Завітайте у компанію ЦБТ-Чернівці, чи зайдіть на сайт, запишіться на консультацію та дізнайтеся докладніше про всі переваги ЦБТ-VIP. Дмитро Ротар особисто допоможе вам поповнити лави VIP-клієнтів — безтурботних, багатих і щасливих!