Дмитрий Дубилет ответил на обвинения в плагиате monobank от экс-акционера
Недавно соучредителя monobank Дмитрия Дубилета обвинили в хищении интеллектуальной собственности. Оказалось, что к инциденту причастна одна из бывших аукционеров ООО "Fintech Band".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Дубилета.
По словам Дубилета, он покинул monobank еще в 2019 году, чтобы начать карьеру в Кабинете министров. Через некоторое время он основал компанию Fintech Farm, чтобы заняться запуском мобильных банков и за пределами Украины.
"Я приглашал экс-партнеров по моно строить международный бизнес вместе, но получил отказ. Было жаль, так как вместе мы бы завоевали мир быстрее. Но делать нечего, мне пришлось формировать новую команду и писать продукт с нуля. На это ушло больше года", - добавил Дубилет.
Соучредитель monobank отметил, что Fintech Farm открыла первый банк на территории Азербайджана, закрыла первый раунд инвестиций и получила несколько украинских и один американский фонды.
Месяц назад в сети попала информация о том, что Дубилету угрожают судом английские адвокаты ООО "Fintech Band" - владельца monobank.
"Судом грозит не компания, которая обладает правами, а частное лицо Людмила Шмальченко. Она - бывший акционер Fintech Band (у нее была одна из самых маленьких долей). Само собой, никто из Fintech Band или Universal Bank ее на эти действия не уполномочивал", - добавил Дубилет.
В то же время Шмальченко не угрожала Дубилету именно судом, а лишь планировала подать заявление в полицию.
Как отметил соучредитель monobank, он попытается лично пообщаться со Шмальченко, чтобы найти взаимопонимание, однако если все же состоится суд - он с легкостью выиграет дело.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Universal Bank возразили спор с Дубилетом из-за интеллектуальной собственности.