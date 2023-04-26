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Дмитрашківський заявив, що не бачить ознак підготовки наступу росіян під Вугледаром

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Україна, Середа 26 квітня 2023 18:04
Дмитрашківський заявив, що не бачить ознак підготовки наступу росіян під Вугледаром Фото: Дмитрашківський заявив, що не бачить ознак підготовки наступу росіян під Вугледаром (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни повернули під Вугледар 155-ту бригаду морської піхоти, яка була на оновленні. Однак наразі на даному напрямку не спостерігається ознак підготовки наступу ворога.

Як пише РБК-Україна, про це заявив в ефірі телемарафону керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напряму Олексій Дмитрашківський.

"В полі зору знову з’явилась 155-та бригада морської піхоти, які нібито пройшли відновлення, але розуміючи військову справу, можна сказати, що нереально відновити бригаду морської піхоти за такий короткий термін. Швидше за все, як то кажуть, "напхали" у підрозділи мобілізованих, які пройшли загальну військову підготовку", - розповів Дмитрашківський.

Він зауважив, що на підготовку морського піхотинця часу йде від 3 місяців до пів року.

"Поки що, спостерігаючи за ворогом, не можемо сказати, що ворог готується до чергового наступу в цьому районі, не дуже це реально з причини, що все ж таки це рівнинна місцевість і ворогу доведеться атакувати в лоб наші позиції, і вони не готові до цього", - заявив речник.

Варто нагадати, раніше Дмитрашківський заявляв, що оскільки на Вугледарському напрямку ворог не веде активних бойових дій , окрім обстрілів, то, ймовірно, почне найближчим часом він штурмові дії в цьому районі.

Однак пізніше він сказав, що його слова про те, що на Вугледарському напрямку ворог, ймовірно, почне найближчим часом штурмові дії - були лише припущенням.

Раніше у Силах оборони зазначали, що росіяни не можуть йти в наступ на Вугледар через значні втрати, зараз окупанти відновлюють сили.

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