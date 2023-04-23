Припущення, а не ствердження. Дмитрашківський роз'яснив свою заяву щодо Вугледара

Слова про те, що на Вугледарському напрямку ворог, ймовірно, почне найближчим часом штурмові дії - були лише припущенням.

Як пише РБК-Україна, про це заявив в ефірі телемарафону керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напряму Олексій Дмитрашківський.

"Це не було ствердження, це було моє припущення. Річ у тім, що останні обстріли Вугледара авіабомбами, які були вчора, руйнували саме помешкання мирного населення. Вони розбирають будинок поверх за поверхом, щоб наші війська не могли облаштувати позицій", - сказав він.

Дмитрашківській вважає, що такі дії окупантів можуть свідчити про те, що вони найближчим часом спробують почати штрум на даному напрямку.