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"Для уточнення визначень". Переговори Росії та України на паузі до завтра

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 16:08
"Для уточнення визначень". Переговори Росії та України на паузі до завтра Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В переговорах Росії та України оголошено паузу до завтра, 15 березня. Обидві делегації проведуть додаткову роботу в підгрупах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"У переговорах взята технічна пауза до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах і для уточнення окремих визначень. Переговори тривають", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що результати переговорів стануть відомі сьогодні ввечері.

До цього Подоляк стверджував, що переговори йдуть важко, але все-таки тривають.

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