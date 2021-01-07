"Для мирной передачи власти": губернатор Нью-Йорка отправляет 1000 солдат Нацгвардии к Капитолию

Фото: Эндрю Куомо (Instagram)

По запросу Национальной гвардии США губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо направляет 1000 членов Национальной гвардии Нью-Йорка в Вашингтон. Такое решение было принято после штурма Капитолия, который состоялся 6 января.

Об этом сообщает CNN.

По словам Куомо, это нужно для мирной передачи власти.

"В течение 244 лет краеугольным камнем нашей демократии была мирная передача власти, и Нью-Йорк готов помочь обеспечить безопасное и решительное исполнение воли американского народа", - сказал он.

Войска будут размещены на срок до двух недель.

Напомним, 6 января в Вашингтоне под зданием Капитолия произошли масштабные протесты сторонников Дональда Трампа, которые переросли в столкновения с правоохранителями.

Конгресс США возобновил заседание, чтобы официально подсчитать голоса Коллегии выборщиков на выборах президента. Заседание возобновили после того, как утихли массовые протесты.