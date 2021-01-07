"Для мирної передачі влади": губернатор Нью-Йорка відправляє 1000 солдатів Нацгвардії до Капітолія

Фото: Ендрю Куомо (Instagram)

За запитом Національної гвардії США губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо направляє 1000 членів Національної гвардії Нью-Йорка до Вашингтона. Таке рішення було прийнято після штурму Капітолію, який відбувся 6 січня.

Про це повідомляє CNN.

За словами Куомо, це потрібно для мирної передачі влади.

"Протягом 244 років наріжним каменем нашої демократії була мирна передача влади, і Нью-Йорк готовий допомогти забезпечити безпечне і рішуче виконання волі американського народу", - сказав він.

Війська будуть розміщені на термін до двох тижнів.

Нагадаємо, 6 січня в Вашингтоні під будівлею Капітолію відбулися масштабні протести прихильників Дональда Трампа, які переросли у сутички з правоохоронцями.

Конгрес США відновив засідання, щоб офіційно підрахувати голоси Колегії виборців на виборах президента. Засідання відновили після того, як вщухли масові протести.