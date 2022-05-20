После длительной блокировки. Россияне разрешили выезд из оккупированной Васильевки

В районе Васильевки после длительного блокирования проезда разрешили движение машин. За трое суток ожидания там собралось около тысячи единиц автотранспорта из разных населенных пунктов Запорожской области и других регионов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.
"В настоящее время уже около 100 автомобилей смогли покинуть место вынужденного ожидания и отправиться в пункт назначения", - сообщил Орлов.
Напомним, проезд через Васильевку Запорожской области был закрыт на неопределенный срок из-за боевых действий. Такие объявления распространяли российские оккупанты, поэтому украинцев призвали не подвергаться опасности.
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