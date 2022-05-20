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Після тривалого блокування. Росіяни дозволили виїзд з окупованої Василівки

Фото: росіяни дозволили виїзд з окупованої Василівки (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

В районі Василівки після тривалого блокування проїзду дозволили рух машин. За три доби очікування там зібралося близько тисячі одиниць автотранспорту з різних населених пунктів Запорізької області та інших регіонів Украіни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодара Дмитра Орлова.

"На даний час вже близько 100 автомобілів змогли покинути місце вимушеного очікування та вирушити до пункту призначення", - повідомив Орлов.

Нагадаємо, проїзд через Василівку Запорізької області був закритий на невизначений термін через бойові дії. Такі оголошення поширювали російські окупанти, тому українців закликали не наражатися на небезпеку.

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