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DJI, Autel і не тільки. Міноборони пропонує спростити закупівлю цивільних дронів для армії

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні пропонують спростити процедуру і дозволити державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення. Йдеться про дрони DJI та Autel.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що Міноборони підготувало постанову, яка дасть змогу державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення (дрони DJI та Autel, FPV-коптери) без додаткових регуляцій.

Міністерство оборони і військові частини нарешті зможуть купувати "цивільні дрони", які класифікуються як дрони тактичного рівня.

"Відповідний документ із постановою передаємо до Кабінету міністрів України для затвердження та підписання. Очікуємо на швидке ухвалення та впровадження постанови", - додали в оборонному відомстві.

Закупівля дронів в Україні

На озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Також раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Нещодавно Кабмін спростив процедуру закупівель дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Тепер це озброєння швидше потраплятиме на фронт.

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