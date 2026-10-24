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"Дизельна угода" заклала "міну" під відносини України та США: Фесенко розкрив задум Путіна

12:44 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Ірина Гамерська aimg Володимир Фесенко Експерт
Фото: Трамп і Путін (колаж РБК-Україна)

Так звана "дизельна угода", укладена між США та Росією, є запланованою провокацією Москви, спрямованою на підрив американо-українських відносин.

Про це у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів політолог Володимир Фесенко.

У чому суть пастки Кремля

За словами експерта, мета Москви полягає не лише в тому, щоб надати Дональду Трампу символічний подарунок перед проміжними виборами до Конгресу США 3 листопада. Головний задум Росії набагато небезпечніший.

"Ця угода закладає фактично бомбу під відносини України і США. Суть в тому, що або США примушують Україну не бити по російських НПЗ, а якщо ми не погоджуємось - це запрограмована криза у відносинах між США і Україною. І, на жаль, це спрацювало", - наголосив Фесенко.

Позиція України

Політолог підкреслив, що позиція президента Володимира Зеленського та української сторони на переговорах є абсолютно логічною, раціональною та зрозумілою: Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах лише за умови, що Росія припинить атаки на українські енергетичні об'єкти.

Однак, як зазначив Фесенко, цього так і не сталося.

Що таке "дизельна угода"

На початку жовтня Трамп раптово оголосив про укладання "дизельної угоди" з Путіним. Президент домовився з диктатором про поставки російського палива в США. Так Трамп вирішив вирішити питання щодо росту цін на дизель в США.

Ця угода стала сюрпризом для України. Трамп звинувачував саме Україну в тому, що ціни на дизель в США пішли вгору. Нібито це через те, що Україна атакує НПЗ в Росії.

Після "дизельної угоди" Трамп також раптового оголосив про "енергетичне перемир'я". Це також стало сюрпризом для України. Разом з тим, Україна на нього погодилась і три дні не атакувала російські НПЗ. Тоді як РФ свої удари по енергетиці України не припиняла, заявивши, що у "перемир'ї", яке обговорюється, не було ніякої конкретики.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що "дизельна угода" Трампа і Путіна зірвала мирний процес.

Разом з тим, за даними західних ЗМІ, у США розраховують, що Путін "віддячить" за дизельну угоду поступками щодо України.

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Дональд ТрампВійна в Україні