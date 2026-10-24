"Дизельная сделка" заложила "мину" под отношения Украины и США: Фесенко раскрыл задум Путина

В чем суть ловушки Кремля

По словам эксперта, цель Москвы состоит не только в том, чтобы предоставить Дональду Трампу символический подарок перед промежуточными выборами в Конгресс США 3 ноября. Главный замысел России гораздо опаснее.

"Это соглашение закладывает фактически бомбу под отношения Украины и США. Суть в том, что либо США заставляют Украину не бить по российским НПЗ, а если мы не соглашаемся - это запрограммированный кризис в отношениях между США и Украиной. И, к сожалению, это сработало", - подчеркнул Фесенко.

Позиция Украины

Политолог подчеркнул, что позиция президента Владимира Зеленского и украинской стороны на переговорах абсолютно логична, рациональна и понятна: Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам только при условии, что Россия прекратит атаки на украинские энергетические объекты.

Однако, как отметил Фесенко, это так и не произошло.

Что такое "дизельная сделка"

В начале октября Трамп внезапно объявил о заключении "дизельной сделки" с Путиным. Президент договорился с диктатором о поставках российского топлива в США. Так Трамп решил решить вопрос роста цен на дизель в США.

Это соглашение стало сюрпризом для Украины. Трамп обвинял именно Украину в том, что цены на дизель в США пошли вверх. Якобы это потому, что Украина атакует НПЗ в России.

После "дизельной сделки" Трамп также внезапно объявил об "энергетическом перемирии". Это тоже стало сюрпризом для Украины. Вместе с тем Украина на него согласилась и три дня не атаковала российские НПЗ. В то время как РФ свои удары по энергетике Украины не прекращала, заявив, что в обсуждаемом "перемирии" не было никакой конкретики.