RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Олешки Война в Украине

"Дизельная сделка" заложила "мину" под отношения Украины и США: Фесенко раскрыл задум Путина

12:44 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Ирина Гамерская aimg Владимир Фесенко Эксперт
Фото: Трамп и Путин (коллаж РБК-Украина)

Так называемая "дизельная сделка", заключенная между США и Россией, является запланированной провокацией Москвы, направленной на подрыв американо-украинских отношений.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал политолог Владимир Фесенко.

В чем суть ловушки Кремля

По словам эксперта, цель Москвы состоит не только в том, чтобы предоставить Дональду Трампу символический подарок перед промежуточными выборами в Конгресс США 3 ноября. Главный замысел России гораздо опаснее.

"Это соглашение закладывает фактически бомбу под отношения Украины и США. Суть в том, что либо США заставляют Украину не бить по российским НПЗ, а если мы не соглашаемся - это запрограммированный кризис в отношениях между США и Украиной. И, к сожалению, это сработало", - подчеркнул Фесенко.

Позиция Украины

Политолог подчеркнул, что позиция президента Владимира Зеленского и украинской стороны на переговорах абсолютно логична, рациональна и понятна: Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам только при условии, что Россия прекратит атаки на украинские энергетические объекты.

Однако, как отметил Фесенко, это так и не произошло.

Что такое "дизельная сделка"

В начале октября Трамп внезапно объявил о заключении "дизельной сделки" с Путиным. Президент договорился с диктатором о поставках российского топлива в США. Так Трамп решил решить вопрос роста цен на дизель в США.

Это соглашение стало сюрпризом для Украины. Трамп обвинял именно Украину в том, что цены на дизель в США пошли вверх. Якобы это потому, что Украина атакует НПЗ в России.

После "дизельной сделки" Трамп также внезапно объявил об "энергетическом перемирии". Это тоже стало сюрпризом для Украины. Вместе с тем Украина на него согласилась и три дня не атаковала российские НПЗ. В то время как РФ свои удары по энергетике Украины не прекращала, заявив, что в обсуждаемом "перемирии" не было никакой конкретики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд ТрампВойна в Украине