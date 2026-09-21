Дизель знову пробив критичну межу у 100 грн: ціни на АЗС зросли вдруге за день
Ціни на АЗС у понеділок, 21 вересня, зросли вдруге за день. Вартість дизеля знову перевищила критичну позначку у 100 гривень.
Скільки коштують бензин та дизель на АЗС після оновлення цінників - читайте нижче у матеріалі РБК-Україна.
Що змінилось
OKKO та WOG без змін. Вже котрий день вартість дизеля тримається на рівні 99,90 гривень. А бензин також стабільно 92,90 та 95,90 гривні. Варто зазначити, що вчора у мережі WOG були цінники на дизель понад 100 грн. Однак, це було тимчасово і в мережі пояснили це технічним збоєм.
Дизель на SOCAR понад 100 грн. Мережа заправок підвищила вартість дизеля. Ще вранці ДП тут трималось на рівні інших заправок - у 99,90 гривень. Однак, нараз паливо зросло в ціні до 103 та 104 гривень.
"Укрнафта" підвищує ціни. На державній АЗС ціни також пішли вгору. Всі марки бензину додали в ціні 1 гривню. А от дизель тримається на рівні 97,90 та 99,90 гривень.
Фото: ціни на АЗС 21 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 21 вересня, понеділок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 99,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 99,90 грн
- ДП Євро: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 99,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 99,90 грн
- ДП Євро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100:104 грн (+4,1 грн)
- Бензин NANO 95: 97,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95: 94,90 грн (+1 грн)
- ДП NANO Extro: 104 грн (+4,1 грн)
- ДП NANO: 103 грн (+3,1 грн)
- Газ: 45,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95: 88,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-92: 86,90 грн (+1 грн)
- ДП (Energy): 99,90 грн
- ДП: 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн