Дизель завмер, а бензин вже є по 90 грн: що відбувається з цінами на АЗС 16 вересня

Що змінилося

OKKO підвищила ціни на бензин: марки Pulls 95 та А-95 Євро подорожчали на 1 грн. Решта позицій (включно з дизелем і газом) залишилася без змін.

WOG також підняла вартість бензину: преміальний Бензин 100, 95 Mustang та 95 Євро додали по 1 гривні. Ціни на дизельне пальне та газ збереглися на попередньому рівні.

SOCAR та "Укрнафта": на цих мережах станом на 16 вересня зафіксовано повну стабільність - цінники на всі види пального залишилися без змін.

Яка різниця на повному баку (50 літрів)

Між найдешевшим і найдорожчим баком бензину: Різниця складає 500 грн (повний бак бензину А-95 на "Укрнафті" обійдеться у 4 195 грн, тоді як бензин NANO 95 на SOCAR та Pulls 95 на OKKO коштують 4 695 грн).

Між найдешевшим і найдорожчим дизелем: Різниця становить 150 грн (дизель на "Укрнафті" коштує 4 845 грн за бак, а дизель NANO на SOCAR та ДП Євро-5 на WOG - 4 995 грн).

По газу: Різниця мінімальна і становить 130 грн (найдешевший газ на "Укрнафті" - 2 145 грн, найдорожчий на OKKO та WOG - 2 275 грн за бак).

Фото: ціни на АЗС 16 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 16 вересня, середа

OKKO

Бензин Pulls 100: 99,90 грн

Бензин Pulls 95: 93,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95 Євро: 90,90 грн (+1 грн)

ДП Pulls: 99,90 грн

ДП Євро: 99,50 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 99,90 грн (+1 грн)

Бензин 95 (Mustang): 92,90 грн (+1 грн)

Бензин 95 Євро: 89,90 грн (+1 грн)

ДП Mustang: 99,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 99,9 грн

Бензин NANO 95: 93,90 грн

Бензин А-95: 89,90 грн

ДП NANO Extro: 99,9 грн

ДП NANO: 99,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"