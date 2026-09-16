Дизель замер, а бензин уже по 90 грн: что происходит с ценами на АЗС 16 сентября

Цены на топливо на ведущих украинских автозаправочных станциях продолжают меняться. На среду, 16 сентября, сети OKKO и WOG обновили ценники на отдельные виды бензина.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
OKKO подняла цены на бензин: марки Pulls 95 и А-95 Евро подорожали на 1 грн. Остальные позиции (включая дизель и газ) остались без изменений.
WOG также подняла стоимость бензина: премиальный Бензин 100, 95 Mustang и 95 Евро прибавили по 1 гривне. Цены на дизельное топливо и газ сохранились на прежнем уровне.
SOCAR и "Укрнафта": на этих сетях на 16 сентября зафиксирована полная стабильность - ценники на все виды горючего остались без изменений.
Между самым дешевым и самым дорогим баком бензина: Разница составляет 500 грн (полный бак бензина А-95 на "Укрнафте" обойдется в 4195 грн, тогда как бензин NANO 95 на SOCAR и Pulls 95 на OKKO стоят 4695 грн).
Между самым дешевым и дорогим дизелем: Разница составляет 150 грн (дизель на "Укрнафте" стоит 4845 грн за бак, а дизель NANO на SOCAR и ДТ Евро-5 на WOG - 4995 грн).
По газу: Разница минимальна и составляет 130 грн (самый дешевый газ на "Укрнафте" - 2145 грн, самый дорогой на OKKO и WOG - 2275 грн за бак).
Фото: цены на АЗС 16 сентября (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"