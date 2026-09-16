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Дизель завмер, а бензин вже є по 90 грн: що відбувається з цінами на АЗС 16 вересня

06:06 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Дизель завмер, а бензин вже є по 90 грн: що відбувається з цінами на АЗС 16 вересня Фото: ціни на бензин 16 вересня зросли (соцмережі ОККО)
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Ціни на пальне на провідних українських автозаправних станціях продовжують змінюватися. Станом на середу, 16 вересня, мережі OKKO та WOG оновили цінники на окремі види бензину.

Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що змінилося

OKKO підвищила ціни на бензин: марки Pulls 95 та А-95 Євро подорожчали на 1 грн. Решта позицій (включно з дизелем і газом) залишилася без змін.

WOG також підняла вартість бензину: преміальний Бензин 100, 95 Mustang та 95 Євро додали по 1 гривні. Ціни на дизельне пальне та газ збереглися на попередньому рівні.

SOCAR та "Укрнафта": на цих мережах станом на 16 вересня зафіксовано повну стабільність - цінники на всі види пального залишилися без змін.

Яка різниця на повному баку (50 літрів)

Між найдешевшим і найдорожчим баком бензину: Різниця складає 500 грн (повний бак бензину А-95 на "Укрнафті" обійдеться у 4 195 грн, тоді як бензин NANO 95 на SOCAR та Pulls 95 на OKKO коштують 4 695 грн).

Між найдешевшим і найдорожчим дизелем: Різниця становить 150 грн (дизель на "Укрнафті" коштує 4 845 грн за бак, а дизель NANO на SOCAR та ДП Євро-5 на WOG - 4 995 грн).

По газу: Різниця мінімальна і становить 130 грн (найдешевший газ на "Укрнафті" - 2 145 грн, найдорожчий на OKKO та WOG - 2 275 грн за бак).

Дизель завмер, а бензин вже є по 90 грн: що відбувається з цінами на АЗС 16 вересня

Фото: ціни на АЗС 16 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 16 вересня, середа

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 93,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95 Євро: 90,90 грн (+1 грн)
  • ДП Pulls: 99,90 грн
  • ДП Євро: 99,50 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн (+1 грн)
  • Бензин 95 (Mustang): 92,90 грн (+1 грн)
  • Бензин 95 Євро: 89,90 грн (+1 грн)
  • ДП Mustang: 99,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 99,9 грн
  • Бензин NANO 95: 93,90 грн
  • Бензин А-95: 89,90 грн
  • ДП NANO Extro: 99,9 грн
  • ДП NANO: 99,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин А-95: 83,90 грн
  • Бензин А-92: 81,90 грн
  • ДП (Energy): 94,90 грн
  • ДП: 96,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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