Дизель замер, а бензин уже по 90 грн: что происходит с ценами на АЗС 16 сентября
Цены на топливо на ведущих украинских автозаправочных станциях продолжают меняться. На среду, 16 сентября, сети OKKO и WOG обновили ценники на отдельные виды бензина.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что изменилось
OKKO подняла цены на бензин: марки Pulls 95 и А-95 Евро подорожали на 1 грн. Остальные позиции (включая дизель и газ) остались без изменений.
WOG также подняла стоимость бензина: премиальный Бензин 100, 95 Mustang и 95 Евро прибавили по 1 гривне. Цены на дизельное топливо и газ сохранились на прежнем уровне.
SOCAR и "Укрнафта": на этих сетях на 16 сентября зафиксирована полная стабильность - ценники на все виды горючего остались без изменений.
Какая разница на полном баке (50 литров)
Между самым дешевым и самым дорогим баком бензина: Разница составляет 500 грн (полный бак бензина А-95 на "Укрнафте" обойдется в 4195 грн, тогда как бензин NANO 95 на SOCAR и Pulls 95 на OKKO стоят 4695 грн).
Между самым дешевым и дорогим дизелем: Разница составляет 150 грн (дизель на "Укрнафте" стоит 4845 грн за бак, а дизель NANO на SOCAR и ДТ Евро-5 на WOG - 4995 грн).
По газу: Разница минимальна и составляет 130 грн (самый дешевый газ на "Укрнафте" - 2145 грн, самый дорогой на OKKO и WOG - 2275 грн за бак).
Фото: цены на АЗС 16 сентября (инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 16 сентября, среда
OKKO
- Бензин Pulls 100: 99,90 грн
- Бензин Pulls 95: 93,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95 Евро: 90,90 грн (+1 грн)
- ДТ Pulls: 99,90 грн
- ДТ Евро: 99,50 грн
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 99,90 грн (+1 грн)
- Бензин 95 (Mustang): 92,90 грн (+1 грн)
- Бензин 95 Евро: 89,90 грн (+1 грн)
- ДТ Mustang: 99,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 99,9 грн
- Бензин NANO 95: 93,90 грн
- Бензин А-95: 89,90 грн
- ДТ NANO Extro: 99,9 грн
- ДТ NANO: 99,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 86,90 грн
- Бензин А-95: 83,90 грн
- Бензин А-92: 81,90 грн
- ДТ (Energy): 94,90 грн
- ДТ: 96,90 грн
- Газ: 42,90 грн