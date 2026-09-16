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Дизель замер, а бензин уже по 90 грн: что происходит с ценами на АЗС 16 сентября

06:06 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Дизель замер, а бензин уже по 90 грн: что происходит с ценами на АЗС 16 сентября Фото: цены на бензин 16 сентября выросли (соцсети ОККО)
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Цены на топливо на ведущих украинских автозаправочных станциях продолжают меняться. На среду, 16 сентября, сети OKKO и WOG обновили ценники на отдельные виды бензина.

Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что изменилось

OKKO подняла цены на бензин: марки Pulls 95 и А-95 Евро подорожали на 1 грн. Остальные позиции (включая дизель и газ) остались без изменений.

WOG также подняла стоимость бензина: премиальный Бензин 100, 95 Mustang и 95 Евро прибавили по 1 гривне. Цены на дизельное топливо и газ сохранились на прежнем уровне.

SOCAR и "Укрнафта": на этих сетях на 16 сентября зафиксирована полная стабильность - ценники на все виды горючего остались без изменений.

Какая разница на полном баке (50 литров)

Между самым дешевым и самым дорогим баком бензина: Разница составляет 500 грн (полный бак бензина А-95 на "Укрнафте" обойдется в 4195 грн, тогда как бензин NANO 95 на SOCAR и Pulls 95 на OKKO стоят 4695 грн).

Между самым дешевым и дорогим дизелем: Разница составляет 150 грн (дизель на "Укрнафте" стоит 4845 грн за бак, а дизель NANO на SOCAR и ДТ Евро-5 на WOG - 4995 грн).

По газу: Разница минимальна и составляет 130 грн (самый дешевый газ на "Укрнафте" - 2145 грн, самый дорогой на OKKO и WOG - 2275 грн за бак).

Дизель замер, а бензин уже по 90 грн: что происходит с ценами на АЗС 16 сентября

Фото: цены на АЗС 16 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 16 сентября, среда

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 93,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95 Евро: 90,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Pulls: 99,90 грн
  • ДТ Евро: 99,50 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн (+1 грн)
  • Бензин 95 (Mustang): 92,90 грн (+1 грн)
  • Бензин 95 Евро: 89,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Mustang: 99,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 99,9 грн
  • Бензин NANO 95: 93,90 грн
  • Бензин А-95: 89,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 99,9 грн
  • ДТ NANO: 99,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин А-95: 83,90 грн
  • Бензин А-92: 81,90 грн
  • ДТ (Energy): 94,90 грн
  • ДТ: 96,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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