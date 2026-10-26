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Дизель вже по 110 гривень: АЗС знову підняли ціни на пальне 26 жовтня

15:36 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Кучерявець
Фото: АЗС знову переписали цінники (Getty Images)

У понеділок, 26 жовтня, українські мережі АЗС оновили вартість пального. Головною тенденцією дня стало чергове зростання цін на дизельне пальне та скраплений газ.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що змінилося на АЗС

Дизельне пальне продовжило зростати в ціні. Якщо зранку мережа WOG підняла вартість усіх видів ДП на 1,00 грн/л, то вже вдень хвилю подорожчання підхопила мережа SOCAR, додавши 1,00 грн/л до преміального та звичайного дизелю.

Нагадаємо, що вранці автогаз подорожчав одразу в кількох мережах - SOCAR (+1,60 грн/л), "Укрнафта" (+1,00 грн/л) та UPG (+1,00 грн/л). У другій половині дня ціни на газ стабілізувалися.

Ціни на АЗС 26 жовтня

При цьому вартість бензину залишаються тими ж. Ціни на усі марки бензину (А-92, А-95, А-100) протягом дня залишилися незмінною в усіх ключових мережах.

Деталізація цін на АЗС 26 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 108,90 грн
  • ДП Євро: 105,90 грн
  • Газ: 56,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 109,90 грн
  • ДП Євро-5: 106,90 грн
  • Газ: 56,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 110,00 грн (+1 грн)
  • ДП NANO: 107,00 грн (+1 грн)
  • Газ: 56,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 103,90 грн
  • ДП: 101,90 грн
  • Газ: 52,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 54,90 грн
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