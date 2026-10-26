Дизель вже по 110 гривень: АЗС знову підняли ціни на пальне 26 жовтня

У понеділок, 26 жовтня, українські мережі АЗС оновили вартість пального. Головною тенденцією дня стало чергове зростання цін на дизельне пальне та скраплений газ.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Дизельне пальне продовжило зростати в ціні. Якщо зранку мережа WOG підняла вартість усіх видів ДП на 1,00 грн/л, то вже вдень хвилю подорожчання підхопила мережа SOCAR, додавши 1,00 грн/л до преміального та звичайного дизелю.
Нагадаємо, що вранці автогаз подорожчав одразу в кількох мережах - SOCAR (+1,60 грн/л), "Укрнафта" (+1,00 грн/л) та UPG (+1,00 грн/л). У другій половині дня ціни на газ стабілізувалися.
При цьому вартість бензину залишаються тими ж. Ціни на усі марки бензину (А-92, А-95, А-100) протягом дня залишилися незмінною в усіх ключових мережах.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG