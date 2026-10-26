Дизель уже по 110 гривен: АЗС снова подняли цены на топливо 26 октября

В понедельник, 26 октября, украинские сети АЗС обновили стоимость топлива. Главной тенденцией дня стал очередной рост цен на дизельное горючее и сжиженный газ.
Сколько стоит горючее на популярных АЗС - в материале РБК-Украина ниже.
Дизельное горючее продолжило расти в цене. Если с утра сеть WOG подняла стоимость всех видов ДТ на 1,00 грн/л, то уже днем волну подорожания подхватила сеть SOCAR, добавив 1,00 грн/л к премиальному и обычному дизелю.
Напомним, что утром автогаз подорожал сразу в нескольких сетях - SOCAR (+1,60 грн/л), "Укрнафта" (+1,00 грн/л) и UPG (+1,00 грн/л). Во второй половине дня цены на газ стабилизировались.
При этом стоимость бензина остаются прежними. Цены на все марки бензина (А-92, А-95, А-100) в течение дня остались неизменными во всех ключевых сетях.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG