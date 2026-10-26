RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Дизель уже по 110 гривен: АЗС снова подняли цены на топливо 26 октября

15:36 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Фото: АЗС снова переписали ценники (Getty Images)

В понедельник, 26 октября, украинские сети АЗС обновили стоимость топлива. Главной тенденцией дня стал очередной рост цен на дизельное горючее и сжиженный газ.

Сколько стоит горючее на популярных АЗС - в материале РБК-Украина ниже.

Что изменилось на АЗС

Дизельное горючее продолжило расти в цене. Если с утра сеть WOG подняла стоимость всех видов ДТ на 1,00 грн/л, то уже днем волну подорожания подхватила сеть SOCAR, добавив 1,00 грн/л к премиальному и обычному дизелю.

Напомним, что утром автогаз подорожал сразу в нескольких сетях - SOCAR (+1,60 грн/л), "Укрнафта" (+1,00 грн/л) и UPG (+1,00 грн/л). Во второй половине дня цены на газ стабилизировались.

Цены на АЗС 26 октября

При этом стоимость бензина остаются прежними. Цены на все марки бензина (А-92, А-95, А-100) в течение дня остались неизменными во всех ключевых сетях.

Детализация цен на АЗС 26 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 108,90 грн
  • ДТ Евро: 105,90 грн
  • Газ: 56,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 109,90 грн
  • ДТ Евро-5: 106,90 грн
  • Газ: 56,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 110,00 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO: 107,00 грн (+1 грн)
  • Газ: 56,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 103,90 грн
  • ДТ: 101,90 грн
  • Газ: 52,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 54,90 грн
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗСЦены на бензинБензинДизтопливоГазЦена на газ