Дизель та автогаз дешевшають: актуальні ціни на АЗС в Україні

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,03 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне пальне - 47,16 гривень за літр (-0,03 гривень), на автогаз - 21,69 гривень за літр (-0,01 грн.).

Роздрібні ціни в Україні:

Нагадаємо, за березень бензин подешевшав на 1,2%, дизельне пальне на 5,6%, автогаз - на 9,7%.

Цього року зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Крім того, з початку березня курс долара в Україні впав на 2,5 гривні до 37,5 гривень за долар, що робить паливо дешевшим.