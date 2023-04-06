Дизель и автогаз дешевеют: актуальные цены на АЗС в Украине

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,03 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 47,16 гривен за литр (-0,03 гривен), на автогаз - 21,69 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены в Украине:

Напомним, за март бензин подешевел на 1,2%, дизельное топливо на 5,6%, автогаз - на 9,7%.

В этом году снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

Кроме того, с начала марта курс доллара в Украине упал на 2,5 гривны до 37,5 гривен за доллар, что делает топливо еще дешевле.