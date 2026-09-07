Дизель встановив рекорд: у США вказали на наслідки ударів по НПЗ Росії

Міністр енергетики США Кріс Райт пояснив ситуацію з рекордним зростанням цін на дизельне паливо та пов'язав її із проблемами на світовому ринку переробки нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

Вартість дизельного палива в США цього тижня досягла рекордних 5,89 долара за галон. На цьому тлі Райт заявив, що одним із факторів ситуації, що склалася, стали серйозні пошкодження російських нафтопереробних заводів.

"Ситуація з дизельним паливом була складною, тому що російські нафтопереробні заводи зазнали значних збитків. Росія раніше була великим експортером дизельного палива. Сьогодні вона взагалі не експортує дизельне паливо і, більше того, стала великим імпортером бензину. Тому саме світові потужності з переробки нафти є причиною високих цін на бензин. нафту", - заявив Кріс Райт.

Росія змінила роль ринку

За словами американського міністра, Росія раніше займала значне місце серед експортерів дизельного палива, проте зараз припинила його постачання за кордон. Водночас, країна стала великим імпортером бензину.

Райт зазначив, що основна проблема для цін на бензин та дизель пов'язана саме із глобальними можливостями нафтопереробки. За його оцінкою, цей фактор надає вартість палива навіть більший вплив, ніж ціни на нафту.

Заява прозвучала у відповідь на питання провідної CBS про рекордну вартість дизельного палива та можливе введення обмежень на його експорт із США.

Райт заявив, що адміністрація розглядає різні варіанти, які могли б сприяти зниженню цін для американських споживачів, проте зараз робить ставку насамперед збільшення виробництва палива.