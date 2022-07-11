Дизель і автогаз дешевшають: скільки може коштувати паливо

Ринок України достатньо наповнився дизпаливом і скрапленим газом, а також майже вийшов на мінімально необхідний рівень забезпечення бензином. Це призвело до очікуваного початку зниження цін.

Як зазначив експерт, наповнення ринку призвело до очікуваного початку зниження цін. Наприклад, скраплений газ За останній місяць подешевшав майже на 20%. Якщо на початку червня на деяких заправках він коштував під 45 гривень, то вже зараз є випадки торгівлі по 35-36 гривень

"Також бачимо передумови для зниження цін на дизпаливо. Трейдери завезли значні обсяги, треба знижувати ціни, щоб скоріше повернути гроші. Зараз є передумови для здешевлення дизеля на 4-5 гривень за літр",- повідомив Куюн.