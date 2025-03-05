Діючий механізм пільгових поставок газу може ускладнити проходження наступної зими, - експерт

За його словами, ще минулого року уряд та "Нафтогаз" робили ставку на самозабезпечення газом власного видобутку, що дозволяло мінімізувати імпорт. Однак, атаки на газовидобувну інфраструктуру змінили ситуацію, і тепер без імпорту пройти наступну зиму буде неможливо.

"Раніше уряд та "Нафтогаз" орієнтувалися на те, що зиму будемо проходити на газі власного видобутку. Нафтогаз два роки поспіль нарощував видобуток, і це посилювало віру в можливості самозабезпечення газом та відмови від його імпорту. Але обстріли змінюють все, і тепер покладатися лише на власний видобуток вже не вдасться, а натомість потрібно думати про організацію імпорту потрібних об’ємів газу в потрібні періоди", – зазначив Прокіп.

Водночас організація імпорту ускладнюється через неефективність діючої моделі пільгових поставок, яка регулює ціни на газ для широкої категорії споживачів.

"Проблема полягає й у тому, що імпортний газ суттєво дорожчий, ніж продається для регульованого сегменту в Україні - для великої кількості споживачів різних категорій газ субсидується", – пояснив експерт.

Ключове питання, за словами Прокіпа, полягає у тому, хто покриватиме різницю між високою вартістю імпортного газу та регульованими цінами всередині країни.

"Вільних грошей в економіці немає - значною мірою ми залежні від зовнішньої допомоги та запозичень. А, як бачимо, є ризик скорочення міжнародної допомоги через зміну відношення нової адміністрації Білого дому", – зазначив експерт.

Він застеріг, що збереження такої моделі може призвести до ситуації, коли навіть при наявності технічних можливостей для імпорту газ фізично не постачатиметься в Україну.

"В минулі два роки прайс-кепи обмежували імпорт на ринку електроенергії, створюючи ситуацію, коли технічні можливості для імпорту є, але самої електроенергії бракує. Точно з такою ж ситуацією можемо зіткнутися із поставками газу через рік", - попередив Прокіп.

Нагадаємо, аналітик газового ринку ExPro Consulting Михайло Свищо заявив, що опалювальний сезон 2025 – 2026 років ризикує стати серйозним викликом для енергетичної системи через регуляторні перешкоди та подорожчання газу в Європі. Він нагадав, що газовидобувна інфраструктура України пошкоджена російськими ударами, і їй доведеться імпортувати більше газу, ніж прогнозувалося раніше.