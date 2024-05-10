Діюча нормативна база дозволяє УЗ продавати металобрухт без обмежень, - ФМУ

"Укрзалізниця, в силу технологічних обставин, найбільший постачальник металобрухту. Але чомусь сировина, якої так потребують вітчизняні підприємства, не реалізується. На складах компанії накопичилось вже понад 140 тисяч тонн, це за поточними цінами - майже мільярд гривень! І це не тільки сировина для роботи вітчизняних підприємств. Його нереалізація позбавляє бюджет щонайменше 200 мільйонів податкових надходжень в бюджет. І ще один нюанс. Зараз залізнична інфраструктура потерпає від ударів ворога. Хоча металурги готові викупити в УЗ брухт, щоб залізничники отримали необхідні кошти для відновлення зруйнованих потужностей", - зауважив Біленький.

Він підкреслив: Укрзалізниця, пояснюючи відсутність аукціонів, аргументує це відсутністю нормативної бази, яку має підготувати Кабмін. Але це відмовки, адже існуючі норми дозволяють компанії реалізувати брухт.

"УЗ посилається на відсутність певних розпоряджень від Уряду. Але нормативна база дозволяє без проблем реалізувати цей металобрухт через систему Прозоро. Треба просто проявити ініціативу! Адже в цей важкий період мусять всі згуртуватися і працювати на перемогу, забезпечуючи максимальну роботу всіх стратегічних галузей економіки", - резюмував Біленький.

Нагадаємо, залізничний оператор припинив реалізацію брухту ще у вересні 2023-го. До цього, у 2022 році, УЗ успішно реалізувала 113,04 тис. брухту чорних металів на український ринок.

Продажі припинилися відразу після того, як Кабмін заборонив УЗ продавати брухт в обхід системи Prozorro, вважаючи, що це створить корупційні ризики.