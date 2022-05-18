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В "Дію" вернулась услуга для ВПЛ. Можно оформить справку и выплаты

Новина українською →
Украина, Среда 18 мая 2022 20:28
В "Дію" вернулась услуга для ВПЛ. Можно оформить справку и выплаты Фото: действие (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Теперь украинцы снова могут оформить справку внутренне перемещенной лица и социальные выплаты в приложении "Дія" для себя и своих детей. Услуга доступна для граждан, которые переместились с территорий, расположенных в районе проведения боевых действий, или которые находятся во временной оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Минсоцполитики начислит средства всем, кто ранее получил справку ВПЛ и ждет выплату на карту.

Срок их зачисления зависит от того, когда Сбербанк по представлению Минсоцполитики перечислит средства в ваш банк.

Напомним, что "Дія" является только техническим администратором услуги.

Ранее мы сообщали, вы снова можете получить необходимые услуги из комплекса емалятко онлайн. Портал "действие" возобновляет работу Услуги в режиме онлайн.

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