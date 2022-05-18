В "Дію" вернулась услуга для ВПЛ. Можно оформить справку и выплаты
Теперь украинцы снова могут оформить справку внутренне перемещенной лица и социальные выплаты в приложении "Дія" для себя и своих детей. Услуга доступна для граждан, которые переместились с территорий, расположенных в районе проведения боевых действий, или которые находятся во временной оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
Минсоцполитики начислит средства всем, кто ранее получил справку ВПЛ и ждет выплату на карту.
Срок их зачисления зависит от того, когда Сбербанк по представлению Минсоцполитики перечислит средства в ваш банк.
Напомним, что "Дія" является только техническим администратором услуги.
Ранее мы сообщали, вы снова можете получить необходимые услуги из комплекса емалятко онлайн. Портал "действие" возобновляет работу Услуги в режиме онлайн.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.