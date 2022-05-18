В "Дію" повернулася послуга для ВПО. Можна оформити довідку та виплати

Тепер українці знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та соціальні виплати у застосунку "Дія" для себе та своїх дітей. Послуга доступна для громадян, які перемістилися з територій, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Мінсоцполітики нарахує кошти всім, хто раніше отримав довідку ВПО та чекає виплату на картку єПідтримка.

Термін їх зарахування залежить від того, коли Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти у ваш банк.

Нагадаємо, що "Дія" є тільки технічним адміністратором послуги.