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еМалятко возвращается в онлайн. Заказать услугу снова можно на портале "Дія"

Новина українською →
Украина, Пятница 13 мая 2022 20:59
еМалятко возвращается в онлайн. Заказать услугу снова можно на портале "Дія" Фото: действие (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Вы снова можете получить необходимые услуги из комплекса еМалятко онлайн. Портал "Дія" возобновляет работу услуги в режиме онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение в "Дії".

Если у вас есть медицинское заключение о рождении, переходите на портал и заполняйте заявление.

Какие именно услуги доступны в єМалятко:

  • заказ свидетельства о рождении,
  • присвоении ребенку УНЗР,
  • присвоение ребенку РНОКПП (карточка налогоплательщика),
  • помощь при рождении,
  • пособие на ребенка из многодетной семьи,
  • денежная компенсация за пакет малыша,
  • внесение информации о ребенке в Реестр пациентов.

Кроме медицинского заключения о рождении, понадобится еще электронная подпись одного или обоих родителей.

Если у вас медицинское свидетельство о рождении формы 103/у или другая справка, то обратитесь в любой отдел регистрации гражданских актов (ДРАЦС) и зарегистрируйте ребенка офлайн.

Напомним, в Украине работают программы для поддержки вынужденных переселенцев. Одна из таких программ - выплаты для работодателей, которые официально трудоустроят человека со статусом ВПО. Такие работодатели будут получать от государства 6500 гривен.

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