еМалятко возвращается в онлайн. Заказать услугу снова можно на портале "Дія"
Вы снова можете получить необходимые услуги из комплекса еМалятко онлайн. Портал "Дія" возобновляет работу услуги в режиме онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение в "Дії".
Если у вас есть медицинское заключение о рождении, переходите на портал и заполняйте заявление.
Какие именно услуги доступны в єМалятко:
- заказ свидетельства о рождении,
- присвоении ребенку УНЗР,
- присвоение ребенку РНОКПП (карточка налогоплательщика),
- помощь при рождении,
- пособие на ребенка из многодетной семьи,
- денежная компенсация за пакет малыша,
- внесение информации о ребенке в Реестр пациентов.
Кроме медицинского заключения о рождении, понадобится еще электронная подпись одного или обоих родителей.
Если у вас медицинское свидетельство о рождении формы 103/у или другая справка, то обратитесь в любой отдел регистрации гражданских актов (ДРАЦС) и зарегистрируйте ребенка офлайн.
Напомним, в Украине работают программы для поддержки вынужденных переселенцев. Одна из таких программ - выплаты для работодателей, которые официально трудоустроят человека со статусом ВПО. Такие работодатели будут получать от государства 6500 гривен.
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