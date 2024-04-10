У "Дію" додали ще одну послугу для переселенців. Федоров розповів деталі

За словами Федорова, нова функція направлена на те, щоб спростити послугу щодо компенсації за працевлаштування переселенців.

"Покращили послугу, і тепер виплати будуть не тільки за перший та другий місяці роботи людини, а й за третій. А якщо взяли на роботу ВПО з інвалідністю, то компенсація буде за перші пів року її роботи - раніше такої послуги не було", - написав він.

Наразі розмір компенсації складає 8 тисяч гривень за місяць, це мінімальна зарплата. Однак у разі зміни мінімальної заробітної плати буде змінюватись у розмір виплати.

Для того, щоб отримати компенсацію необхідно зайти на портал "Дія" та подати відповідну заяву якщо ви ФОП або юридична особа, а людина працевлаштована офіційно.

Корисна інформація для переселенців

Кабінет міністрів розширив перелік внутрішньо переміщених осіб, які матимуть право на отримання компенсації на проживання протягом ще шести місяців.

Також в Україні діє закон, який сприяє тому, щоб переселенці могли отримати пільгові кредити на придбання земельних ділянок, купівлю і будівництво житла.

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