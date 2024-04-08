У "Дію" додали дві послуги для переселенців. У Мінцифрі розповіли подробиці

За словами міністра, було повернуто послугу для людей, які через війну змушені були покинути домівки.

"Доопрацювали її разом із Мінсоцполітики. Тепер реєструйте довідку й оформлюйте виплати для себе, дружини або чоловіка та дітей у застосунку "Дія". Раніше кожен подавав заяву за себе", - написав Федоров.

Що ще змінилося

Також міністр уточнив, що можна буде отримувати довідку і виплати на дітей, які народилися вже після переїзду.

Дані про них автоматично підтягнуться зі свідоцтва про народження, нічого додатково вводити не треба.

"Виплати надійдуть на картку того, хто подавав одну заяву для всіх. Довідка про ВПО буде в "Дії", а гроші - на картці "єПідтримка". Сервіс доступний тільки для громадян, які ще не мають довідки ВПО", - написав Федоров.