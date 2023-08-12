У "Дії" знову можна змінити місце прописки: як це зробити
Фото: у "Дії" можна змінити місце реєстрації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Місце реєстрації знову можна змінити у застосунку "Дія". Проте ця послуга доступна не для всіх українців.
"Дія" нещодавно повернула функцію зміни місця реєстрації. Тепер це знову можна зробити онлайн у декілька кліків. Проте послугою можуть користуватися тільки жінки, діти та чоловіки непризовного віку.
Для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку "Дія"
Алгоритм дій:
- зайдіть у "Дію" та натисніть Послуги - Зміна місця реєстрації;
- виберіть потрібну послугу - Змінити своє місце реєстрації чи Зареєструвати іншу людину у своєму житлі;
- перегляньте перелік відомостей, які знадобляться для отримання послуги, і натисніть Почати.
Щоб зареєструватися у власному житлі, потрібно:
- вибрати адресу, за якою ви хочете зареєструватися;
- перевірити або заповнити контактні дані та дані про військовий облік;
- уважно перевірити заяву - підписати "Дія.Підписом" - сплатити адміністративний збір.
Щоб зареєструватися в чужому житлі, потрібно:
- натиснути "У житлі іншого власника";
- перевірити або заповнити контактні дані та дані про військовий облік;
- поділитися QR-кодом або посиланням із власником;
- власник має обрати адресу, контактні дані та підписати заяву.
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