В "Дії" снова можно изменить место прописки: как это сделать
Фото: в "Дії" можно сменить место регистрации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Место регистрации снова можно изменить в приложении "Дія". Однако эта услуга доступна не всем украинцам.
"Дія" недавно вернула функцию смены места регистрации. Теперь это вновь можно сделать онлайн в несколько кликов. Однако услугой могут пользоваться только женщины, дети и мужчины непризывного возраста.
Для изменения места жительства нужно иметь налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт в приложении "Дія"
Алгоритм действий:
- зайдите в "Дію" и нажмите Услуги - Смена места регистрации;
- выберите нужную услугу - изменить свое место регистрации или зарегистрировать другого человека в своем жилище;
- просмотрите список сведений, которые потребуются для получения услуги, и нажмите Начать.
Чтобы зарегистрироваться в собственном жилье нужно:
- выбрать адрес, по которому вы хотите зарегистрироваться;
- проверить или заполнить контактные данные и данные о военном учете;
- внимательно проверить заявление - подписать "Дія.Підпсом" - заплатить административный сбор.
Чтобы зарегистрироваться в чужом жилье, нужно:
- нажать "В жилище другого владельца";
- проверить или заполнить контактные данные и данные о военном учете;
- поделиться QR-кодом или ссылкой с владельцем;
- владелец должен выбрать адрес, контактные данные и подписать заявление.
Ранее РБК-Украина рассказывала, как оформить пособие по безработице через "Дію".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.