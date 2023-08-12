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В "Дії" снова можно изменить место прописки: как это сделать

Фото: в "Дії" можно сменить место регистрации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Место регистрации снова можно изменить в приложении "Дія". Однако эта услуга доступна не всем украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

"Дія" недавно вернула функцию смены места регистрации. Теперь это вновь можно сделать онлайн в несколько кликов. Однако услугой могут пользоваться только женщины, дети и мужчины непризывного возраста.

Для изменения места жительства нужно иметь налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт в приложении "Дія"

Алгоритм действий:

  • зайдите в "Дію" и нажмите Услуги - Смена места регистрации;
  • выберите нужную услугу - изменить свое место регистрации или зарегистрировать другого человека в своем жилище;
  • просмотрите список сведений, которые потребуются для получения услуги, и нажмите Начать.

Чтобы зарегистрироваться в собственном жилье нужно:

  • выбрать адрес, по которому вы хотите зарегистрироваться;
  • проверить или заполнить контактные данные и данные о военном учете;
  • внимательно проверить заявление - подписать "Дія.Підпсом" - заплатить административный сбор.

Чтобы зарегистрироваться в чужом жилье, нужно:

  • нажать "В жилище другого владельца";
  • проверить или заполнить контактные данные и данные о военном учете;
  • поделиться QR-кодом или ссылкой с владельцем;
  • владелец должен выбрать адрес, контактные данные и подписать заявление.

Ранее РБК-Украина рассказывала, как оформить пособие по безработице через "Дію".

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Дія