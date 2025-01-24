"Дія" запускає бета-тестування послуг для ветеранів та родин загиблих захисників

В Україні анонсували запуск бета-тестування нових електронних послуг на порталі "Дія". Це дозволить спростити процес оформлення статусу для ветеранів та для родин загиблого захисника або захисниці.

Відтепер ветерани та їхні сім'ї зможуть подати заяви на отримання статусів безпосередньо онлайн, зокрема:

статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

статусу члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.

Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова зазначила, що цифровізація послуг для ветеранів продовжується, при цьому забезпечується їх доступність як офлайн, так і онлайн. Вона додала, що нові послуги спрямовані на мінімізацію бюрократії та полегшення отримання статусів для ветеранів та їх близьких.

У результаті ветерани та родини загиблих (померлих) захисників та захисниць отримають зручний спосіб подання заяв на отримання статусу. У свою чергу, уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики матимуть електронний кабінет для опрацювання таких заяв.

Ця ініціатива спрямована на спрощення процедур подання документів та отримання статусів, забезпечуючи водночас їхню прозорість.