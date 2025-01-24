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"Дія" запускає бета-тестування послуг для ветеранів та родин загиблих захисників

Україна, П'ятниця 24 січня 2025 15:10
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"Дія" запускає бета-тестування послуг для ветеранів та родин загиблих захисників Фото: Послуги в "Дії" з'являться для родин загибли (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні анонсували запуск бета-тестування нових електронних послуг на порталі "Дія". Це дозволить спростити процес оформлення статусу для ветеранів та для родин загиблого захисника або захисниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Відтепер ветерани та їхні сім'ї зможуть подати заяви на отримання статусів безпосередньо онлайн, зокрема:

  • статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • статусу члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.

Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова зазначила, що цифровізація послуг для ветеранів продовжується, при цьому забезпечується їх доступність як офлайн, так і онлайн. Вона додала, що нові послуги спрямовані на мінімізацію бюрократії та полегшення отримання статусів для ветеранів та їх близьких.

У результаті ветерани та родини загиблих (померлих) захисників та захисниць отримають зручний спосіб подання заяв на отримання статусу. У свою чергу, уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики матимуть електронний кабінет для опрацювання таких заяв.

Ця ініціатива спрямована на спрощення процедур подання документів та отримання статусів, забезпечуючи водночас їхню прозорість.

Нагадаємо, що в Україні ухвалили постанову, згідно з якою ветерани зможуть отримати ще одну грантову виплату у межах програми "єРобота". Це стосується тих, хто вже відкрив власну справу у межах проєкту.

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