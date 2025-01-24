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"Дія" запускает бета-тестирование услуг для ветеранов и семей погибших защитников

Украина, Пятница 24 января 2025 15:10
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"Дія" запускает бета-тестирование услуг для ветеранов и семей погибших защитников Фото: Услуги в "Дії" появятся для семей погибших (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине анонсировали запуск бета-тестирования новых электронных услуг на портале "Дія". Это позволит упростить процесс оформления статуса для ветеранов и для семей погибшего защитника или защитницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Отныне ветераны и их семьи смогут подать заявления на получение статусов непосредственно онлайн, в частности:

  • статуса лица с инвалидностью вследствие войны;
  • статуса члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины.

Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова отметила, что цифровизация услуг для ветеранов продолжается, при этом обеспечивается их доступность как офлайн, так и онлайн. Она добавила, что новые услуги направлены на минимизацию бюрократии и облегчение получения статусов для ветеранов и их близких.

В результате ветераны и семьи погибших (умерших) защитников и защитниц получат удобный способ подачи заявлений на получение статуса. В свою очередь, уполномоченные лица местных структурных подразделений по вопросам ветеранской политики будут иметь электронный кабинет для обработки таких заявлений.

Эта инициатива направлена на упрощение процедур подачи документов и получения статусов, обеспечивая при этом их прозрачность.

Напомним, что в Украине приняли постановление, согласно которому ветераны смогут получить еще одну грантовую выплату в рамках программы "еРобота". Это касается тех, кто уже открыл собственное дело в рамках проекта.

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