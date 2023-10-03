У "Дії" запустили послугу повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків

Вкладники збанкрутілих банків в Україні тепер можуть повернути кошти за допомогою додатку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

За словами міністра, тепер українцям не потрібно ходити в банки і витрачати зайвий час для того, щоб отримати гарантоване відшкодування зі збанкрутілих банків.

"З будь-якого селища чи містечка подаєте заяву в "Дію" та отримуєте гроші на свій рахунок протягом трьох днів", - уточнив Федоров.

Він розповів, що зараз послуга доступна для вкладників 34 збанкрутілих банків. Усього зараз 1,4 млн рахунків на 3,2 млрд гривень, які необхідно відшкодувати.

Нагадаємо, раніше у "Дію" додали житлові сертифікати на виплати за зруйноване в результаті російської агресії майно.

Також ми писали, що у "Дії" з'являться всі дані про "Пункти незламності" по всій Україні.