В "Дії" запустили услугу возврата средств для вкладчиков обанкротившихся банков

Вкладчики обанкротившихся банков в Украине теперь могут вернуть средства при помощи приложения "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

По словам министра, теперь украинцам не нужно ходить в банки и тратить лишнее время для того, чтобы получить гарантированное возмещение из обанкротившихся банков.

"Из любого поселка или городка подаете заявление в "Дії" и получаете деньги на свой счет в течение трех дней", - уточнил Федоров.

Он рассказал, что сейчас услуга доступна для вкладчиков 34 обанкротившихся банков. Всего сейчас 1,4 млн счетов на 3,2 млрд гривен, которые необходимо возместить.

Напомним, ранее в "Дію" добавили жилищные сертификаты на выплаты за разрушенное в результате российской агрессии имущество.

Также мы писали, что в "Дії" появятся все данные о "Пунктах несокрушимости" по всей Украине.