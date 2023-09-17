В "Дії" запустили нові військові облігації "Євпаторія": як їх придбати

Українці можуть придбати нову військову облігацію "Євпаторія". Це підтримає економіку та армію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Дію ".

"Облігація "Євпаторія" вже в застосунку Дія. Чому облігації - це win-win? Бо це підтримка економіки й армії та гарантований прибуток. Після закінчення терміну облігації ловіть на картку суму вкладу + відсоток", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що датою виплати за цією облігацією є 18.06.2025 року. Ставка: 18,31%.

Як придбати облігації в "Дії" в кілька кліків з будь-якої банківської картки

зайдіть у "Дію";

на головному екрані клікніть на військові облігації;

виберіть облігацію, партнера та кількість;

підпишіть та оплатіть;

облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документам.

Також повідомляється, що ця послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.

Військові облігації в Україні

Минулого року Кабінет міністрів затвердив постанову, що дозволить повнолітнім громадянам України купувати військові облігації через додаток "Дія".

За словами глави уряду Дениса Шмигаля, військові облігації стали одним із важливих інструментів фінансування Збройних сил України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в України наш бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму понад 100 млрд гривень.