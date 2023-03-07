ua ru
Вт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У "Дії" з'являться COVID-сертифікати вакцинованих за кордоном: як його згенерувати

Новость на русском →
Україна, Вівторок 07 березня 2023 16:54
У "Дії" з'являться COVID-сертифікати вакцинованих за кордоном: як його згенерувати Фото: у "Дії" з'являться COVID-сертифікати вакцинованих за кордоном (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У застосунку "Дія" відтепер можна буде згенерувати ще один вид COVID-сертифікату. Це зможуть зробити ті українці, які змушені були вакцинуватись за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Для того, щоб згенерувати сертифікат про вакцинацію за кордоном необхідно буде звернутись до сімейного лікаря. З собою необхідно мати паспорт та іноземний COVID-сертифікат.

Лікар має перевірити справжність іноземного сертифіката за допомогою спеціального зчитувача. Потім він внесе дані про вакцинацію до електронної системи охорони здоров'я.

Після цього в "Дії" можна буде згенерувати сертифікат про вакцинацію.

"Через повномасштабне вторгнення мільйони громадян перебувають в інших країнах. Але пандемія до кінця не відступила. На жаль, багато людей досі хворіють. Тому вакцинуватися та стежити за здоров‘ям - важливо", - написав Федоров.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у "Дії" оновили COVID-сертифікати. Тепер у додатку можна згенерувати оновлений документ про четверту дозу вакцини.

Нагадаємо, Кабмін затвердив зміни до COVID-сертифікатів, удосконаливши механізм їх формування та використання.

РБК-Україна також повідомляло, що в Україні дозволили використовувати електронне водійське посвідчення в додатку "Дія" без пластикового аналога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинації COVID
NEWS
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади